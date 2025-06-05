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08:38, 5 июня 2025Экономика

В российском регионе произошло мощное землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщили на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки в российском регионе зарегистрировали в среду, 4 июня, в 17:39 по московскому времени (02:39 четверга по местному времени). Эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах на юго-восток от регионального центра Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров под дном моря.

По информации МЧС, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами отсутствовала.

Ранее в июне стало известно о землетрясении на юге Турции, неподалеку от популярного курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. Стихийное бедствие не перенес один человек, еще 69 человек пострадали.

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