В российском регионе произошло мощное землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

На Камчатке произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщили на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки в российском регионе зарегистрировали в среду, 4 июня, в 17:39 по московскому времени (02:39 четверга по местному времени). Эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах на юго-восток от регионального центра Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров под дном моря.

По информации МЧС, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Угроза цунами отсутствовала.

Ранее в июне стало известно о землетрясении на юге Турции, неподалеку от популярного курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. Стихийное бедствие не перенес один человек, еще 69 человек пострадали.