В Турции после землетрясения погиб человек

Глава МВД Ерликая: После землетрясения в Турции погиб человек, 69 пострадали

Один человек погиб из-за панической атаки после землетрясения на юге Турции. Еще 69 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 мск недалеко от известного курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров.

«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — указал Ерликая.

Министр добавил, что толчки ощущались в провинции Мугла и в нескольких других, при этом разрушений не зафиксировано.

В конце мая землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле. Магнитуда составила 4. Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле.

23 апреля сообщалось, что в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. До этого турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что в будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. По его прогнозам, разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом.