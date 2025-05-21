Жители Стамбула ощутили землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает РИА Новости.

Несколько толчков ощущались на западе города в 23.36 по московскому времени. Оповещения сразу после толчков пришли и пользователям приложений на смартфонах.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже. Его магнитуда составила 4 — такое землетрясение не считается сильным. Очаг находился на глубине восьми километров.

Ранее серия мощных землетрясений произошла у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Магнитуда первых подземных толчков достигала 5,0, затем увеличилась до 5,3.

Также землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек.