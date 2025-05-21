Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 21 мая 2025Экономика

Жители Стамбула ощутили землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4
Мария Черкасова

Фото: Murad Sezer / Reuters

Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле, передает РИА Новости.

Несколько толчков ощущались на западе города в 23.36 по московскому времени. Оповещения сразу после толчков пришли и пользователям приложений на смартфонах.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже. Его магнитуда составила 4 — такое землетрясение не считается сильным. Очаг находился на глубине восьми километров.

Ранее серия мощных землетрясений произошла у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Магнитуда первых подземных толчков достигала 5,0, затем увеличилась до 5,3.

Также землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Путина попросили продлить выплаты для жителей Курской области

    Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

    Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

    Российский аэропорт снял ограничения на полеты

    Непереносимость кошками лактозы объяснили

    Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

    Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

    Путин назвал ключевое направление для российских военных

    Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости