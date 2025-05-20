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07:34, 20 мая 2025Экономика

Серия мощных землетрясений произошла в одной стране

Серия землетрясений магнитудой до 5,3 произошла у новозеландского Кермадека
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pixabay

Серия мощных землетрясений произошла у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Магнитуда первых подземных толчков достигала 5,0. Спустя несколько часов рядом зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,3.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 260 км к югу от главного острова архипелага Рауль и в 800 км к северо-востоку от крупнейшего города Новой Зеландии Окленда с населением более 1,5 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30-60 километров. О пострадавших и разрушениях не известно, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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