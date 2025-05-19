Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 19 мая, в 14:07 по московскому времени. Магнитуда землетрясения достигала 4,0 — оно не считается сильным.

Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В четверг, 15 мая, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецком городе Конья. Оно также ощущалось в Анкаре, где на тот момент проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Из-за подземных толчков никто не пострадал.