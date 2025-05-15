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16:13, 15 мая 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло рядом с местонахождением Зеленского

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турецкой Конье, оно ощущалось в Анкаре
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Reuters

В турецком городе Конья произошло мощное землетрясение. Оно также ощущалось в Анкаре, где сейчас проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание TRTHaber.

Подземные толчки зафиксировали днем в четверг, 15 мая, в 15:46 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,73 километра. По словам жителей, толчки ощутили в столице страны Анкаре.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, явление не представляет никакой угрозы для людей.

Днем ранее мощное землетрясение произошло рядом с Грецией. Подземные толчки зафиксировали в среду, 14 мая, в 01:51 по местному времени (совпадает с московским), их магнитуда достигала 6,1 — сейсмологи считают это мощным землетрясением.

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