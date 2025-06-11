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13:45, 11 июня 2025Экономика

В российском регионе произошли два землетрясения за сутки

На севере Сахалина произошли два землетрясения за сутки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

На севере острова Сахалин зафиксировали два землетрясения за сутки. О подземных толчках со ссылкой на местный филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил «Интерфакс».

Землетрясения магнитудой 2,9 и 3,2 в Сахалинской области произошли ночью и ранним утром среды, 11 июня. Эпицентр первого располагался в 48 километрах к западу от села Вал Ногликского района, а очаг залегал на глубине 18 километров. Что касается второго, то его эпицентр находился в 32 километрах на северо-запад от села Горячие Ключи того же района на глубине 16 километров.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков в российском регионе располагался в 89 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского на глубине 38 километров под морским дном.

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