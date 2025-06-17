В Сенате США захотели запретить Трампу развязывать войну с Ираном

Сенатор Сандерс представил проект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном

Сенатор США Берни Сандерс представил законопроект о запрете президенту страны Дональду Трампу развязывать войну с Ираном. Об этом рассказал сам сенатор-демократ на странице в соцсети X.

«Еще одна война на Ближнем Востоке может стоить бесчисленного количества жизней, растратить еще триллионы долларов и привести к еще большим потерям, новым конфликтам и массовому перемещению населения», — отметил он.

В законопроекте говорится, что его цель — запретить американскому президенту использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если конгресс не даст на это соответствующего разрешения.

Ранее Трамп поручил своей администрации попытаться как можно скорее организовать встречу с иранскими властями. Как утверждают источники CNN, американский лидер намерен выяснить, серьезен ли Тегеран в желании урегулировать конфликт с Израилем.