Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 17 июня 2025Мир

В Сенате США захотели запретить Трампу развязывать войну с Ираном

Сенатор Сандерс представил проект о запрете Трампу развязывать войну с Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сенатор США Берни Сандерс представил законопроект о запрете президенту страны Дональду Трампу развязывать войну с Ираном. Об этом рассказал сам сенатор-демократ на странице в соцсети X.

«Еще одна война на Ближнем Востоке может стоить бесчисленного количества жизней, растратить еще триллионы долларов и привести к еще большим потерям, новым конфликтам и массовому перемещению населения», — отметил он.

В законопроекте говорится, что его цель — запретить американскому президенту использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если конгресс не даст на это соответствующего разрешения.

Ранее Трамп поручил своей администрации попытаться как можно скорее организовать встречу с иранскими властями. Как утверждают источники CNN, американский лидер намерен выяснить, серьезен ли Тегеран в желании урегулировать конфликт с Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости