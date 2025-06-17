Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:13, 17 июня 2025Мир

Трамп поручил своим чиновникам встретиться с представителями Ирана

Трамп поручил своей администрации организовать встречу с властями Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации попытаться как можно скорее организовать встречу с иранскими властями. Об этом сообщает CNN.

Как утверждают источники телеканала, американский лидер намерен выяснить, серьезен ли Тегеран в желании урегулировать конфликт с Израилем. Он дал своим чиновникам неделю, чтобы встретиться с представителями Тегерана.

Ранее Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств. Вслед за Трампом мероприятие покинет и госсекретарь США Марко Рубио

16 июня американский журналист, сторонник Трампа Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Он отметил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон рассказал о словах Трампа насчет проекта о санкциях против России

    Россияне не отказались от отдыха в популярной стране из-за конфликта Израиля и Ирана

    Девушка купила дом и спустя год пожалела об этом из-за 60-летней соседки

    Осужденный за рекордную взятку экс-следователь задолжал приставам миллиарды рублей

    Армия обороны Израиля сообщила о новом запуске ракет из Ирана

    В США призвали свергнуть власти Ирана

    Названы сроки возвращения более дешевых кредитов в России

    Российская тревел-блогерша раскрыла способы итальянок выглядеть моложе и дороже

    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли долги на миллионы рублей

    Военный рассказал о положении российских войск в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости