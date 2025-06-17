Трамп поручил своим чиновникам встретиться с представителями Ирана

Трамп поручил своей администрации организовать встречу с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации попытаться как можно скорее организовать встречу с иранскими властями. Об этом сообщает CNN.

Как утверждают источники телеканала, американский лидер намерен выяснить, серьезен ли Тегеран в желании урегулировать конфликт с Израилем. Он дал своим чиновникам неделю, чтобы встретиться с представителями Тегерана.

Ранее Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств. Вслед за Трампом мероприятие покинет и госсекретарь США Марко Рубио

16 июня американский журналист, сторонник Трампа Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Он отметил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия.