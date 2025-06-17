В сети выдвинули версию о числах на «Радиостанции судного дня»

В сети нашли связь между сообщением «Радиостанции судного дня» и обстрелом Ирана

В сети появилась версия о возможной связи сообщения номерной станции УВБ-76, известной как «Радиостанция судного дня», с ирано-израильским конфликтом. Комментарий опубликован в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Один из пользователей обратил внимание, что ряд выданных в эфир цифр частично совпадает с координатами в окрестностях столицы Исламской республики. «Если предположить, что 9064 — это 35.9064°N, а 6939 — 51.6939°E, то эти координаты попадают в район Тегерана», — указал он.

Речь идет о сообщении, прозвучавшем в эфире УВБ-76 вечером 16 июня. Тогда на частоте «Радиостанции судного дня» прозвучала фраза «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939». В это же время территория Ирана подвергалась обстрелам со стороны Армии обороны Израиля.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями, а также со специальной военной операцией на Украине.