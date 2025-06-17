В США оценили стоимость боеприпасов для Украины

WSJ: Каждый заряд для комплексов Patriot обойдется Украине в миллионы долларов

Каждый заряд для зенитно-ракетных комплексов Patriot обойдется Украине в миллионы долларов. Такими данными поделились журналисты The Wall Street Journal (WSJ), оценившие стоимость боеприпасов, поставок которых ожидает президент страны Владимир Зеленский.

«У Украины ограниченное количество систем Patriot — дорогого и востребованного оружия, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за заряд. Хотя Украина все еще получает оружие из американской помощи, одобренной администрацией [экс-президента США Джо] Байдена, никаких новых пакетов не поступает», — говорится в материале.

По мнению авторов, Российская армия в то же время чувствует себя увереннее, проводя комбинированные атаки, призванные нанести как можно больший ущерб противнику. Например, она применяет ложные и настоящие ударные беспилотники, чтобы подавить противовоздушную оборону Украины, попутно запуская с самолетов и кораблей ракеты, которые крайне сложно перехватывать.

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. По имеющейся информации, воздушная гавань была атакована беспилотными летательными аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».