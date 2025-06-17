Великобритания ввела новые санкции против России

Британия внесла в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов

Великобритания внесла в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«В рамках режима санкций против России добавлено 10 новых наименований и 20 новых кораблей», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.

