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14:22, 17 июня 2025Мир

Великобритания ввела новые санкции против России

Британия внесла в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания внесла в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«В рамках режима санкций против России добавлено 10 новых наименований и 20 новых кораблей», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.

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