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14:54, 17 июня 2025Культура

Виторган спрятался в израильском бомбоубежище

Актер Максим Виторган сообщил, что провел утро в бомбоубежище в Израиле
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Максим Виторган рассказал, как прятался в израильском бомбоубежище. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки сегодня», — сообщил 52-летний артист. Он добавил, что сразу по окончании тревоги отправился в местную кофейню, чтобы «порадовать себя» свежей выпечкой.

Известно, что Виторган прибыл в Израиль, чтобы дать спектакль, участие в котором также принимает актриса Виктория Толстоганова.

Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) спрятался в израильском бункере от иранских ракет.

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