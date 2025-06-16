Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

Иноагент Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) спрятался в израильском бункере от иранских ракет. Видео он опубликовал в Telegram.

На записи слышны громкие взрывы, за 25 секунд ролика их прозвучало минимум два. «Нормально», — прокомментировал артист. Из какого города записано видео, не уточняется.

В начале июня Моргенштерн вышел из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. По словам исполнителя, бросить пить у него не вышло, зато получилось «начать жить».

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

