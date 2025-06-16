Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:33, 16 июня 2025Культура

Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

Иноагент Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алишер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) спрятался в израильском бункере от иранских ракет. Видео он опубликовал в Telegram.

На записи слышны громкие взрывы, за 25 секунд ролика их прозвучало минимум два. «Нормально», — прокомментировал артист. Из какого города записано видео, не уточняется.

В начале июня Моргенштерн вышел из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. По словам исполнителя, бросить пить у него не вышло, зато получилось «начать жить».

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

    Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

    В России сделали неблагоприятный прогноз для оставшейся без поддержки США Украины

    Британскую разведку впервые в истории возглавит женщина

    Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ракетным установкам в центре Ирана

    Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений

    Раскрыто место нахождения лидера Ирана после сообщений о запрете Трампа ликвидировать его

    Популярная 53-летняя актриса показала тренировку в откровенном наряде

    Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости