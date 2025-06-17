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15:24, 17 июня 2025Россия

Власти отчитались об отражении атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об отражении атаки дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава области также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении Богомаз не привел.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Людиновского района осколки уничтоженного беспилотника повредили школу. На территории учебного учреждения находился сторож, отметил глава области.

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