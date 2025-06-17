Власти отчитались об отражении атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об отражении атаки дрона ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава области также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении Богомаз не привел.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Людиновского района осколки уничтоженного беспилотника повредили школу. На территории учебного учреждения находился сторож, отметил глава области.