Власти российского города захотели отправлять на СВО брошенные на улицах машины жителей

В Екатеринбурге власти захотели отправлять на СВО брошенные машины

В Екатеринбурге власти захотели отправлять на специальную военную операцию (СВО) на Украине брошенные на улицах российского города машины жителей. С такой инициативой выступила замдиректора городского департамента благоустройства Юлия Русалева на комиссии по безопасности жизнедеятельности, пишет Е1.RU.

Речь идет об автомобилях, которые годами стоят на одних и тех же местах, и не используются по назначению.

«Если собственник не заявит, что не отказывается от транспортного средства и не готов его забрать, не возражает, чтобы мы утилизировали транспорт за него, то оно признается муниципальной собственностью и передается в казну. Затем передается по подряду на утилизацию или могут быть переданы на нужды СВО», — пояснила чиновница.

По ее словам, сначала бесхозный автомобиль отправят на специальную площадку, и если в течение трех месяцев владелец не объявится, то администрация будет обращаться в суд.

«Собственник может получить транспорт и до этого [обращения в суд], но ему нужно доказать свои права при наличии VIN (идентификационный номер транспортного средства — прим. Ленты.ру) и госномера на эвакуированном транспортном средстве. Кроме того, ему нужно оплатить стоимость хранения на стоянке», — уточнила Русалева.

Чиновница добавила, что на СВО планируют отправлять автомобили только в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Нижегородской области передали автомобиль Porsche Cayenne, конфискованный инстанцией, на нужды СВО. Машину изъяли за вождение в состоянии алкогольного опьянения.