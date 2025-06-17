Во Франции признали унижение Макрона Трампом

Политик Филиппо заявил, что Трамп унизил Макрона

Глава Белого дома Дональд Трамп унизил президента Франции Эммануэля Макрона после того, как досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7), проходивший в Канаде. Такое мнение выразил лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Это полное унижение!», — так политик прокомментировал публикацию американского лидера в его аккаунте Truth Social, в которой он высмеял французского президента.

Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неправильно понял цель его досрочного возвращения с саммита G7 в Белый дом. Он подчеркнул, что его отъезд не имеет никакого отношения к разработке плана по прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

Трамп добавил, что Макрон, «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».