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11:36, 17 июня 2025Мир

Во Франции признали унижение Макрона Трампом

Политик Филиппо заявил, что Трамп унизил Макрона
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Amber Bracken / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп унизил президента Франции Эммануэля Макрона после того, как досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7), проходивший в Канаде. Такое мнение выразил лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Это полное унижение!», — так политик прокомментировал публикацию американского лидера в его аккаунте Truth Social, в которой он высмеял французского президента.

Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неправильно понял цель его досрочного возвращения с саммита G7 в Белый дом. Он подчеркнул, что его отъезд не имеет никакого отношения к разработке плана по прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

Трамп добавил, что Макрон, «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».

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