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18:22, 17 июня 2025Экономика

В популярной среди российских туристов стране произошло извержение вулкана

В Индонезии вулкан Левотоби Лаки-лаки выбросил столб пепла высотой 11 километров
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Planet Labs Inc. / Reuters

В Индонезии произошло извержение вулкана. О катаклизме в популярной у российских туристов стране сообщает Channel News Asia (CNA).

На острове Флорес проснулся двухвершинный вулкан Левотоби Лаки-лаки. Он выбросил столб ярко-оранжевого пепла высотой 11 километров при высоте самого вулкана в 1,5 тысячи метров. Объем извергшейся лавы также оказался больше обычного, пишет Associated Press — за пару часов произошло порядка полусотни выбросов, в то время как за день, как правило, фиксируется 8-20 извержений. Уровень опасности на архипелаге повышен до максимального. Туристов и местных жителей предупреждают о вероятности разлива лавы в случае дождей и просят не приближаться к вулкану ближе чем на 7 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Прошлое извержение вулкана в ноябре 2024 года привело к гибели девяти человек, тысячи человек были эвакуированы. Десятки международных рейсов пришлось отменить.

Ранее столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке. Высота столба составила шесть метров. Распространившийся шлейф не затронул ближайшие населенные пункты.

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