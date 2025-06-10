Вулкан в России выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

На Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс произошел утром вторника, 10 июня. Высота столба составила шесть метров при высоте вулкана в 3,2 тысячи метра. Шлейф распространился на пять километров к западу от Шивелуча, населенных пунктов на пути распространения пепела нет.

Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Ближайшие населенные пункты — поселок Ключи Усть-Камчатского района в 50 километрах и Петропавловск-Камчатский в 450 километрах.

Ранее вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла высотой в несколько километров.