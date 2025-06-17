Банда с бывшим полицейским в составе похитила криптоинвестора в российском регионе

В Екатеринбурге перед судом предстанет похитившая криптоинвестора банда

В Екатеринбурге перед судом предстанет банда из пяти человек за похищение криптоинвестора ради доступа к его кошелькам с криптовалютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что весной 2023 года житель Алтайского края выяснил, что у потерпевшего есть цифровая валюта эквивалентом более 500 миллионов рублей, и решил их присвоить. Для этого он создал банду, в которую вовлек пятерых человек, в том числе бывшего полицейского. Они дали взятку 300 тысяч рублей начальнику одного из отделений полиции, который за это передал банде информацию о местах жительства потерпевшего, его машинах и родственниках.

Члены банды, вооружившись огнестрельным оружием и патронами, долгое время наблюдали за графиком работы криптоинвестора, маршрутами передвижения, местами жительства и работы, а в июле 2023 года напали на него в поселке Рудный и увезли в Нижне-Исетский лес. Там мужчину держали, пока он не согласился выдать логин и пароль от своих кошельков с криптовалютой.

После этого банда перевела USDT на свои криптосчета 5,6 миллиона рублей и попыталась выдать владение средствами за законные, продав четыре миллиона рублей постороннему человеку. В августе 2023 года махинации банды пресекли. Пятеро членов были задержаны, еще один не установлен.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трое россиян помогали аферистам выводить похищенные деньги и попались.