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14:55, 13 июня 2025Силовые структуры

Трое россиян помогали аферистам выводить похищенные деньги и попались

В Петербурге задержали пособников украинских аферистов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали пособников украинских аферистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.

По данным канала, в период с октября по декабрь 2023 года молодые люди похитили 14,7 миллиона рублей у 50 пострадавших. Они звонили россиянам и, представляясь сотрудниками банков, сообщали им о подозрительных операциях на счетах. После чего присылали ссылку, которая предоставляла им доступ к телефонам потерпевших.

Злоумышленники не переводили деньги, они приобретали дорогостоящую электронику, а затем перепродавали ее. Часть средств конвертировали в криптовалюту и отправляли заказчикам.

Сотрудники полиции задержали троих участников преступной схемы 28-летнего уроженеца Вологодской области, 23-летнего жителя Московской области и 21-летнего парня из Санкт-Петербурга. Им избраны меры пресечения и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сотни россиян пострадали в Москве от действий лжеэлектриков.

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