Сотни россиян пострадали в Москве от действий лжеэлектриков

В Москве задержали 12 лжеэлектриков за обман горожан

В Москве задержали 12 лжеэлектриков за обман горожан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники создали в Москве компанию-двойника официального поставщика электроэнергии. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования. Мошенники приходили в оговоренное время под видом энергетической компании и меняли рабочее оборудование на дешевые аналоги, после чего требовали оплатить работу по высоким расценкам.

В результате их действий пострадали сотни москвичей, ущерб составил миллионы рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Сотрудники полиции задержали 12 человек на территории шести регионов страны. В ходе обысков изъяты средства связи, документация, электрооборудование, удостоверения работников энергетической компании и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Они доставлены в Москву, им предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в российском регионе раскрыта нефтяная афера с хищением из бюджета 700 миллионов рублей.