Воры в законе похвастались шикарными молодыми женами

«ПраймКрайм»: Воры в законе стали выходить в свет с шикарными молодыми женами

Некоторые воры в законе перестали избегать публичности и стали выходить в свет с шикарными молодыми женами. Подборку фотографий авторитетов с супругами опубликовало издание «ПраймКрайм».

На обнародованных снимках из соцсетей воры в законе Валико «Вальтер» Джеджея, Мераб «Длинный» Джангвеладзе, Хусейн «Слепой» Ахмадов, Андраник «Зап» Согоян, Арсен «Ереванский» Мкртчян, Евгений «Веселый» Веселкин и Миндия «Лавасоглы» Горадзе. Их возраст — от 40 до 80 лет.

Жены авторитетов модельной внешности привлекают внимание своей красотой и молодостью, утверждает издание.

Ранее редактор «ПраймКрайм» Лиля Харина предрекла раскол среди воров в законе после того, как лидер преступного мира России Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов) отойдет от дел.