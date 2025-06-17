Войскам поставили ракеты для ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» поставили войскам РФ ракеты для ЗРПК «Панцирь»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войскам РФ ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщает ТАСС.

«Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа», — сказали в холдинге.

Там добавили, что ЗРПК в ходе специальной военной операции (СВО) отлично себя показал, получив высокую оценку от бойцов.

Ранее холдинг сообщил о поставках Вооруженным силам России машин комплекса «Планшет», предназначенного для управления артиллерией.

В мае портал Defence Blog заметил, что в Китае разработали новый ЗРПК, который можно считать аналогом российского «Панциря».