Войскам поставили ракеты для ЗРПК «Панцирь»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войскам РФ ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщает ТАСС.
«Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа», — сказали в холдинге.
Там добавили, что ЗРПК в ходе специальной военной операции (СВО) отлично себя показал, получив высокую оценку от бойцов.
Материалы по теме:
Ранее холдинг сообщил о поставках Вооруженным силам России машин комплекса «Планшет», предназначенного для управления артиллерией.
В мае портал Defence Blog заметил, что в Китае разработали новый ЗРПК, который можно считать аналогом российского «Панциря».