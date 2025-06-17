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10:10, 17 июня 2025Наука и техника

Войскам поставили ракеты для ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» поставили войскам РФ ракеты для ЗРПК «Панцирь»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил войскам РФ ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщает ТАСС.

«Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа», — сказали в холдинге.

Там добавили, что ЗРПК в ходе специальной военной операции (СВО) отлично себя показал, получив высокую оценку от бойцов.

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Ранее холдинг сообщил о поставках Вооруженным силам России машин комплекса «Планшет», предназначенного для управления артиллерией.

В мае портал Defence Blog заметил, что в Китае разработали новый ЗРПК, который можно считать аналогом российского «Панциря».

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