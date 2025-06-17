Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 17 июня 2025Ценности

Возлюбленная Ди Каприо опубликовала фото в бикини

Возлюбленная Ди Каприо Виттория Черетти опубликовала фото в клетчатом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vittoria

Итальянская модель Виттория Черетти поделилась снимком в откровенном образе. Фотографию она опубликовала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо снялась лежащей на шезлонге в клетчатом бикини бело-синего цвета. Манекенщица также надела солнцезащитные очки, ожерелье в виде цепи, браслет и кольцо. В то же время от макияжа знаменитость отказалась, собрав волосы в небрежный пучок.

В октябре 2024 года Черетти раскрыла секрет красоты. «[Нанесение геля для бровей] первое, что я делаю утром, — неважно, собираюсь ли я куда-нибудь пойти или остаюсь дома. Это подтягивает лицо и обрамляет его», — объяснила собеседница издания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Внесение Земфиры и Хаматовой в базу «Миротворца» объяснили

    Российский министр заявил о фактически заградительном для экспортеров курсе рубля

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости