Возлюбленная Ди Каприо опубликовала фото в бикини

Возлюбленная Ди Каприо Виттория Черетти опубликовала фото в клетчатом бикини

Итальянская модель Виттория Черетти поделилась снимком в откровенном образе. Фотографию она опубликовала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо снялась лежащей на шезлонге в клетчатом бикини бело-синего цвета. Манекенщица также надела солнцезащитные очки, ожерелье в виде цепи, браслет и кольцо. В то же время от макияжа знаменитость отказалась, собрав волосы в небрежный пучок.

В октябре 2024 года Черетти раскрыла секрет красоты. «[Нанесение геля для бровей] первое, что я делаю утром, — неважно, собираюсь ли я куда-нибудь пойти или остаюсь дома. Это подтягивает лицо и обрамляет его», — объяснила собеседница издания.