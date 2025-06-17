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16:48, 17 июня 2025Ценности

Названа распространенная ошибка при принятии душа

Ангиохирург Макс Маддахали: Слишком горячая вода в душе вызывает головокружение
Мария Винар

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Специалист по сосудистому здоровью из Германии, доктор Макс Маддахали назвал распространенную ошибку при принятии душа. Соответствующее видео появилось на его странице в TikTok.

По словам ангиохирурга, слишком горячая вода может вызвать резкое расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, приведет к снижению артериального давления, головокружению и в некоторых случаях обмороку. Потеря сознания особенно опасна в ванной комнате, где есть скользкие поверхности, поскольку есть риск удариться головой или другими частями тела, предупредил Маддахали.

Кроме того, врач отметил, что горячая вода повреждает волосы и вызывает сухость кожи. «На вашей коже есть натуральные масла, которые сохраняют ее увлажненной. Горячая вода может полностью их смыть, и кожа станет сухой», — пояснил он.

В мае врач общей практики медицинского сервиса LloydsPharmacy Online Doctor Бхавини Шах назвала подходящее время для принятия душа.

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