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09:11, 5 мая 2025Ценности

Врач назвала подходящее время для принятия душа

Врач общей практики Бхавини Шах посоветовала принимать душ за час до сна
Мария Винар

Фото: Prostock-studio / Globallookpress.com

Врач общей практики медицинского сервиса LloydsPharmacy Online Doctor Бхавини Шах назвала подходящее время для принятия душа. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам доктора, теплая вода перед сном поможет телу постепенно остыть. «Принимайте теплый душ в течение 10–15 минут примерно за час того, как вы ляжете спать. По мере приближения времени отхода ко сну внутренняя температура тела естественным образом понижается, а температура кожи рук и ног повышается», — объяснила она.

Специалист добавила, что теплый душ расслабляет мышцы и снимает физическое напряжение. При этом Шах посоветовала завершить процедуру 30-секундным обливанием прохладной водой. «Плавное понижение температуры помогает еще быстрее запустить естественный процесс охлаждения вашего тела», — заключила собеседница издания.

Ранее в апреле прошлого года российский врач-косметолог Екатерина Анчикова назвала упускаемые из виду части тела при принятии душа.

Вот это да!
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