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17:06, 17 июня 2025Культура

Врачи чудом спасли задыхавшегося сына Никаса Сафронова

Сына Никаса Сафронова Дмитрия спасли после отека Квинке из-за соевого коктейля
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Старший сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цыбульский едва не погиб из-за отека Квинке. Об этом сообщает kp.ru.

У 40-летнего Дмитрия случился приступ удушья после протеинового коктейля на основе сои. Сообщается, что уже через 15 минут после употребления напитка Дмитрий начал задыхаться и с трудом смог добраться до больницы. «Весь посинел, думал, отрублюсь», — сообщил Цыбульский после инцидента.

Медики оказали ему своевременную помощь и спасли, поставив диагноз — отек Квинке. Его брат Лука Затравкин также прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, почему к ситуации приковано такое внимание.

«Все с ним в порядке, чего переживать? Не умер же. Люди в погоне за хайпом… Мы с отцом подробностей не знаем», — сказал он.

Ранее стало известно, что сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался в сделанной подпольно пластике.

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