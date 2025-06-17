Врачи чудом спасли задыхавшегося сына Никаса Сафронова

Сына Никаса Сафронова Дмитрия спасли после отека Квинке из-за соевого коктейля

Старший сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цыбульский едва не погиб из-за отека Квинке. Об этом сообщает kp.ru.

У 40-летнего Дмитрия случился приступ удушья после протеинового коктейля на основе сои. Сообщается, что уже через 15 минут после употребления напитка Дмитрий начал задыхаться и с трудом смог добраться до больницы. «Весь посинел, думал, отрублюсь», — сообщил Цыбульский после инцидента.

Медики оказали ему своевременную помощь и спасли, поставив диагноз — отек Квинке. Его брат Лука Затравкин также прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, почему к ситуации приковано такое внимание.

«Все с ним в порядке, чего переживать? Не умер же. Люди в погоне за хайпом… Мы с отцом подробностей не знаем», — сказал он.

Ранее стало известно, что сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался в сделанной подпольно пластике.