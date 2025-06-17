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14:14, 17 июня 2025Силовые структуры

Замначальника ФСИН российского региона задержали из-за дорогого подарка

Замначальника ФСИН Удмуртии задержали за взятку в виде иномарки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Замначальника ФСИН республики Удмуртия задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, причиной стала полученная в 2023 году в качестве подарка иномарка стоимостью в 2,7 миллиона рублей. Автомобиль стал взяткой от главы компании, имевшей договорные отношения с рядом исправительных учреждений региона. Схема была выявлена сотрудниками регионального ФСБ. Следствие намерено требовать ареста и помещения обвиняемого в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бывший мэр российского города Дегтярска получил срок в колонии за взятку виде машины за 9,5 миллиона рублей.

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