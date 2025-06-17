Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 17 июня 2025Россия

Жена воюющего на СВО Героя России пожаловалась на чиновников

В Краснодарском крае жена Героя России пожаловалась на бездействие чиновников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

В Краснодарском крае жена Героя России пожаловалась на чиновников. Об этом сообщает Telegram-канал «Z Ветераны России on-line», куда обратилась россиянка.

В письме, направленном общественному движению «Ветераны России», женщина рассказала о нарушениях, с которыми она столкнулась при оформлении земельного участка. В частности, она указала на затягивание чиновниками процедуры предоставления земли.

Муж россиянки в это время продолжает находиться в зоне боевых действий, отмечает канал. «Ветераны России» направили обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов дал оценку практике отмены выплат семьям участников СВО. «Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал он. Перед этим в надзорное ведомство обратилась жена бойца, которая не смогла воспользоваться мерой поддержки из-за ее отмены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Вороны напали на одну из самых красивых девушек России

    Раскрыты подробности о сжегшем клиента в печи российском адвокате

    Трампу вновь пригрозили расправой

    Россиянина госпитализировали с ожогами 90 процентов тела из отделения банка

    Стало известно о смерти доившей корову россиянки в результате удара украинского дрона

    Поставщик некачественных деталей для автомата Калашникова расплатился

    Жена воюющего на СВО Героя России пожаловалась на чиновников

    Американская сторона отменила первую личную встречу лидеров Австралии и США

    Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости