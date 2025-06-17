Жена воюющего на СВО Героя России пожаловалась на чиновников

В Краснодарском крае жена Героя России пожаловалась на бездействие чиновников

В Краснодарском крае жена Героя России пожаловалась на чиновников. Об этом сообщает Telegram-канал «Z Ветераны России on-line», куда обратилась россиянка.

В письме, направленном общественному движению «Ветераны России», женщина рассказала о нарушениях, с которыми она столкнулась при оформлении земельного участка. В частности, она указала на затягивание чиновниками процедуры предоставления земли.

Муж россиянки в это время продолжает находиться в зоне боевых действий, отмечает канал. «Ветераны России» направили обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов дал оценку практике отмены выплат семьям участников СВО. «Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал он. Перед этим в надзорное ведомство обратилась жена бойца, которая не смогла воспользоваться мерой поддержки из-за ее отмены.