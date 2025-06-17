Жених увидел невесту и упал в обморок

В Бразилии жених потерял сознание перед алтарем на свадьбе

В Бразилии жених упал в обморок, когда увидел идущую к алтарю невесту. Об этом сообщает издание New York Post.

25-летний школьный учитель Густаво Шмитц ждал невесту перед алтарем. «Когда она вошла, выглядя еще лучше обычного, мое тело охватила слабость», — вспоминает он. На глазах у девушки и 200 гостей свадьбы мужчина потерял сознание и начал падать лицом вперед.

На помощь жениху бросились его друзья и священник, стоявший рядом. Священник успел схватить его за рукав и остановил падение. «Затем мой друг Эдуардо, он врач, быстро подошел, проверил пульс и вместе с пастором оказал первую помощь», — рассказывает Шмитц.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу из-за приданого невесты. Он ожидал, что в нем будет мотоцикл и золотая цепочка, а их не оказалось.