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16:04, 17 июня 2025Экономика

Жителям села Париж дадут электросамокаты

В селе Париж Челябинской области появятся электросамокаты
Мария Черкасова

Фото: Yiting He / Unsplash

В селе Париж, расположенном в Нагайбакском районе Челябинской области, появятся электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт является 200-й локацией сервиса. При этом жители смогут пользоваться средствами только в выходные дни.

Село было названо Парижем в честь победы Русской армии — взятия Парижа в 1814 году. В населенном пункте располагается вышка связи в виде уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Ранее стало известно, что некоторые операторы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей. Повышение произошло в городах, не считая Москвы, где такие штрафы уже составляют 100 тысяч рублей.

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