Россиян предупредили о росте одного штрафа за самокат в три раза

Правовед Тишаков: Штрафы за езду детей на электросамокатах вырос в три раза

Некоторые операторы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними в три раза. Об этом россиян предупредил правовед Максим Тишаков в интервью агентству «Прайм».

«Коммерческие организации, предоставляющие электросамокаты напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — напомнил эксперт.

По его словам, дети чаще взрослых игнорируют правила дорожного движения, что нередко приводит к печальным последствиям. Некоторые сервисы увеличили штрафы с 10 до 30 тысяч рублей, кроме Москвы, где такие штрафы уже составляют 100 тысяч рублей.

Ранее в России предложили ввести ограничения на парковку электросамокатов. В частности, предлагается запретить стоянку на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, а также в пешеходных зонах, кроме отмеченных мест с соответствующими знаками или дорожной разметкой.