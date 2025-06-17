Звезда «Пацанов» раскрыла свой диагноз

Актриса Эрин Мориарти сообщила, что у нее диагностировали болезнь Грейвса

Американская актриса Эрин Мориарти, известная по роли Старлайт в сериале «Пацаны», рассказала о своих проблемах со здоровьем. Пост об этом появился ее на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя актриса сообщила, что у нее диагностировали болезнь Грейвса, также известную как диффузный токсический зоб. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и чаще наблюдается у женщин.

«Если бы я не списывала все на стресс и усталость, я бы поняла это раньше. Месяц назад у меня диагностировали болезнь Грейвса. Спустя 24 часа после начала лечения я почувствовала, что свет ко мне возвращается», — написала Мориарти. Звезда «Пацанов» призвала поклонников быть внимательными к состоянию своего здоровья и обращаться к врачам при наличии тревожных симптомов.

Ранее актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз.