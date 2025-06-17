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13:30, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу приговорили к тюремному сроку за контрабанду наркотиков

Участницу шоу «Остров любви» Садло приговорили к 14 годам тюрьмы за наркотики
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Love Island

Бывшей участнице польской версии популярного реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Магдалене Садло вынесли обвинительный приговор по делу о контрабанде и сбыте наркотиков на территории Великобритании. Об этом сообщает издание Metro.

Садло приговорили к 14 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков, телезвезда полностью признала свою вину. Как установило следствие, Садло играла ключевую роль в преступной группе, занимавшейся перевозкой и сбытом кокаина, каннабиса и кетамина, а также отмыванием денег, полученных преступным путем. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 53 миллиона фунтов стерлингов (около 5,6 миллиарда рублей).

Издание отмечает, что операция по конфискации наркотиков, в ходе которой задержали Садло, стала одной из крупнейших в истории Великобритании.

Ранее сообщалось, что эксперта по антиквариату, звезду телешоу «Охотник за аукционами» (Bargain Hunt) на канале «Би-би-си» Очуко Одзири приговорили к 2,5 годам тюремного заключения по делу о финансировании терроризма. Его обвинили в продаже произведений искусства человеку, который спонсировал признанное в Великобритании террористическим движение «Хезболла».

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