Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:08, 18 июня 2025Ценности

50-летняя Дрю Бэрримор и 52-летняя Кэмерон Диас показали лица без макияжа

Актрисы Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали лица без макияжа
Мария Винар

Фото: @drewbarrymore

Американская актриса Дрю Бэрримор показала совместные с Кэмерон Диас снимки. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 50-летняя звезда «Ангелов Чарли» предстала вместе с 52-летней коллегой. Знаменитости позировали перед камерой с распущенными волосами. Кроме того, на их лицах отсутствовал макияж.

Поклонники оценили естественную внешность актрис в комментариях под публикацией, которая набрала 250 тысяч лайков. «Ого, я вижу двойняшек», «Шикарные женщины», «Мне 47 и я хочу так же выглядеть, как они», «Две прекрасные дамы», «Вы выглядите великолепно», — высказывались они.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Актриса призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

    Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

    В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

    Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

    Губернатор раскрыл данные о разрушениях при атаке ВСУ на Орловскую область

    Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

    Российские туристы посетили 9D-кинотеатр в Китае и остались с переломами ног и ушибами

    Посол в Израиле рассказал о планах по переносу посольства

    Взорванную дроном ВСУ машину обратившегося к Путину курского чиновника сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости