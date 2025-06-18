50-летняя Дрю Бэрримор и 52-летняя Кэмерон Диас показали лица без макияжа

Актрисы Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас показали лица без макияжа

Американская актриса Дрю Бэрримор показала совместные с Кэмерон Диас снимки. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 50-летняя звезда «Ангелов Чарли» предстала вместе с 52-летней коллегой. Знаменитости позировали перед камерой с распущенными волосами. Кроме того, на их лицах отсутствовал макияж.

Поклонники оценили естественную внешность актрис в комментариях под публикацией, которая набрала 250 тысяч лайков. «Ого, я вижу двойняшек», «Шикарные женщины», «Мне 47 и я хочу так же выглядеть, как они», «Две прекрасные дамы», «Вы выглядите великолепно», — высказывались они.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Актриса призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.