Алеся Кафельникова показала грудь в атласном бюстгальтере

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемке бренда Ulyana Sergeenko. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном из размещенных кадров 26-летняя манекенщица показала грудь в атласном бюстгальтере черного цвета. Кроме того, на ней были трусы такого же тона и белая кружевная юбка с длинным шлейфом. Образ Кафельниковой дополнили золотые круглые серьги и объемная прическа.

В то же время на другом снимке знаменитость предстала в юбке с бантом и кроп-топе, который был оформлен объемными рукавами и чашками. Кроме того, звезда попозировала перед камерой в черных трусах с высокой посадкой и лонгсливе с V-образным декольте.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова снялась в откровенных образах для бренда Cherrywood.