Москвичам назвали выгодное время для аренды жилья

Риелтор Перескокова: Ставки аренды в Москве сезонно повышаются в июле-августе

Ставки аренды в Москве скоро вновь пойдут вверх. Когда выгоднее снимать жилье в столице, изданию Life.ru рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По мнению агента, сейчас самое подходящее время для поисков съемной квартиры. Уже в июле начнется сезонное повышение спроса среди арендаторов — в Москву приедут студенты и аспиранты. Эта волна продлится вплоть до сентября, а цены могут вырасти на 10-30 процентов. Если сегодня аренда скромной квартиры в спальном районе обойдется в 40 тысяч рублей, то уже в следующем месяце она подорожает до 50 тысяч рублей.

Аналогичный всплеск спроса будет наблюдаться и в других крупных городах России, включая Санкт-Петербург. В регионах, однако, такого скачка цен не будет, успокаивает Перескокова. «Сколько студентов приехало — столько жителей переехало в крупные города, баланс», — заключила она.

Ранее сообщалось о резком росте числа объявлений о посуточной аренде квартир. За последний год доля таких объектов выросла на 33 процента.