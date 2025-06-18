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18:00, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал Израиль словами «такая тоталитарщина нам и не снилась»

Блогер Лебедев заявил, что в Израиле действует жесткая военная цензура
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: кадр видео Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в Израиле из-за военных действий действует жесткая цензура, какой никогда не было в современной России. Об одной из особенностей страны он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, Израиль не раскрывает реальные потери, которые несет в вооруженных конфликтах, сохраняя «хорошую мину при плохой игре». Блогер добавил, что в стране предусмотрена ответственность для тех, кто снимает и выкладывает в сеть бомбардировки израильских объектов. Наконец, израильское правительство строго следит за публикациями государственных СМИ.

«В общем, там у них абсолютно такая тоталитарщина, которая нам здесь и не снилась», — сказал Лебедев. Он добавил, что не видит ничего плохого в военной цензуре, когда страна ведет боевые действия.

Ранее Лебедев рассказал об очень простом способе не переживать из-за мировой политики. Он объяснил, что не следует пытаться понять мотивы высокопоставленных политических деятелей.

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