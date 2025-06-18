Атаковавшие дронами аэродром россияне отказались называть свои действия терроризмом

Супруги Туриевы не признали вину по делу об атаке дронами аэродрома

Супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также Максим Косяченко (внесены в РФ в перечень террористов) отвергли обвинения по делу о терактах на объектах железной дороги и атаке дронами военного аэродрома. Об этом сообщает ТАСС.

Дело троих россиян начали слушать во 2-м Западном окружном военном суде. Косяченко и Туриева не признали вину, а ее супруг заявил, что категорически отрицает то, что их действия были направлены на терроризм. После этого суд решил закрыть процесс до прений сторон, так как может быть разглашена государственная тайна.

По версии следствия, фигуранты получили в мессенджере задание от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. Во время расследования также стали известные новые эпизоды их террористической деятельности: атака беспилотниками аэродрома Минобороны 16 августа 2023 года и минирование объектов Минобороны России.

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