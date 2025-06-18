Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 18 июня 2025Силовые структуры

Атаковавшие дронами аэродром россияне отказались называть свои действия терроризмом

Супруги Туриевы не признали вину по делу об атаке дронами аэродрома
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также Максим Косяченко (внесены в РФ в перечень террористов) отвергли обвинения по делу о терактах на объектах железной дороги и атаке дронами военного аэродрома. Об этом сообщает ТАСС.

Дело троих россиян начали слушать во 2-м Западном окружном военном суде. Косяченко и Туриева не признали вину, а ее супруг заявил, что категорически отрицает то, что их действия были направлены на терроризм. После этого суд решил закрыть процесс до прений сторон, так как может быть разглашена государственная тайна.

По версии следствия, фигуранты получили в мессенджере задание от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. Во время расследования также стали известные новые эпизоды их террористической деятельности: атака беспилотниками аэродрома Минобороны 16 августа 2023 года и минирование объектов Минобороны России.

Ранее сообщалось, что воевавшему за Вооруженные силы Украины грузинскому наемнику дали 14 лет заочно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный лидер Ирана жестко ответил Трампу

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    Смертельное ДТП произошло в Чечне

    Маникюр 12-летней дочери Ким Кардашьян смутил общественность

    «АвтоВАЗ» показал свой первый кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости