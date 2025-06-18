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11:50, 18 июня 2025Силовые структуры

Грузинский доброволец прошел обучение в ВСУ ради войны с Российской армией

Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику Хоситашвили дали 14 лет заочно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Гражданина Грузии Давида Хоситашвили объявили в международный розыск за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в начале 2022 года иностранец прибыл на Украину и в качестве наемника стал бойцом вооруженного формирования. Его тренировали на базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучив пользоваться огнестрельным оружием. Позже он принял участие в боях против вооруженных сил ДНР и ЛНР. Наемника заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

Хоситашвили заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Мартина.

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