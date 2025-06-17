В России вынесли приговор бритоголовому бельгийцу с татуировкой пистолета

В России суд заочно приговорил к 14 годам бельгийского наемника ВСУ Мартина

В России суд заочно вынес приговор стороннику дивизии СС «Валлония» из Бельгии Жаку Мартину, который воевал против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Бельгийский подданный объявлен в международный розыск, поэтому процесс проходил без него. Он признан виновным по статье 359 УК РФ («Участия наемника в вооруженном конфликте»). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре России предоставили видео с бритоголовым бельгийцем, собирающимся вступить в Вооруженные сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как мужчина с татуировкой пистолета на голове собирает вещи и отправляется в украинское посольство, чтобы подписать контракт на службу в ВСУ.

По данным российских правоохранителей, Мартин стал наемником в марте 2022 года. На Украине он прошел курс военной подготовки, получил оружие и участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ, получая денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в ДНР против гражданина Израиля и Швейцарии возбудили уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте.