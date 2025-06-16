Гражданин Израиля и Швейцарии похвастался видео боев с РФ и попал под уголовное дело

В ДНР заочно обвинили гражданина Израиля и Швейцарии в наемничестве

В Донецкой народной республике (ДНР) в отношении гражданина Израиля и Швейцарии возбудили уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, речь о 49-летнем Ави Дороне Мотоле, который в апреле 2022 года прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника, за что получил 2,7 миллиона рублей. Он с гордостью хвастался своим участием в боях против Российской армии и демонстрировал видео, на котором вел огонь в сторону позиции армии РФ.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся с Украины и воевавшие за ВСУ эстонские наемники на родине обучают операторов дронов.