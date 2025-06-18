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06:44, 18 июня 2025Россия

Австралия ввела санкции против теневого флота России

Глава МИД Австралии Вонг: Страна ввела санкции против 60 судов теневого флота РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Австралия ввела санкции против так называемого «теневого флота» России. Они затронут 60 судов, которые якобы помогают Москве обходить энергетические ограничения, заявила глава МИД страны Пенни Вонг, передает ТАСС.

«Россия использует эти суда для обхода международных санкций <…> и продолжения торговли российской нефтью и другими подсанкционными товарами», — пояснила такое решение министр. Она добавила, что рестрикции включают апрет захода судов в австралийские порты, что является прецедентом для государства.

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