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19:03, 18 июня 2025Культура

Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

Написавший песню для Shaman Фадеев выделил на «Интервидении» певицу из Катара
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Интервидение 2025»

Продюсер и композитор Максим Фадеев, который стал автором песни для Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, на конкурсе «Интервидение», похвалил участницу конкурса из Катара Дану Аль-Мир. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Фадеева, сейчас он работает над альбомом в жанре трип-хоп и хочет пригласить ее посотрудничать в одном из треков.

«Обратил внимание на Дану Аль-Мир, которая на конкурсе представит Катар. Как же я люблю Восток, какая же талантливая Дана. Кто знает, есть ли в нашей стране такие харизматичные исполнительницы, поющие на арабском?» — написал он.

Ранее стало известно, что продюсер и композитор Максим Фадеев напишет песню для певца Shaman. С ней артист выступит на первом Международном вокальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в этом году в России.

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