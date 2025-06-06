Стал известен автор песни Shaman для «Интервидения»

Максим Фадеев напишет песню для выступления певца Shaman на «Интервидении»

Продюсер и композитор Максим Фадеев напишет песню для певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом сообщает РИА Новости.

С песней Фадеева артист выступит на первом Международном вокальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в этом году в России. Информацию подтвердил и сам Shaman.

«Я уже работал с произведениями Фадеева. Могу сказать, что его творчество всегда находится на границе реального мира и божественного», — заявил Дронов.

О чем будет композиция и в каком жанре выступит Shaman на конкурсе, на данный момент не сообщается.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году.