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15:36, 6 июня 2025Культура

Стал известен автор песни Shaman для «Интервидения»

Максим Фадеев напишет песню для выступления певца Shaman на «Интервидении»
Андрей Шеньшаков
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев напишет песню для певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом сообщает РИА Новости.

С песней Фадеева артист выступит на первом Международном вокальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в этом году в России. Информацию подтвердил и сам Shaman.

«Я уже работал с произведениями Фадеева. Могу сказать, что его творчество всегда находится на границе реального мира и божественного», — заявил Дронов.

О чем будет композиция и в каком жанре выступит Shaman на конкурсе, на данный момент не сообщается.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году.

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