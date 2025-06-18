Дачников призвали рассыпать по участку острый перец

Биолог Воробьев: Острый перец спасет дачу от нашествия испанских слизней

Острый перец поможет в спасении дачи от нашествия испанских слизней. Рассыпать его по участку призвал россиян биолог и агроном Михаил Воробьев, пишет Life.ru.

«Бороться с ними достаточно сложно, у них нет естественных врагов. Поэтому можно использовать всевозможные химические препараты», — рассказал специалист. Воробьев посоветовал использовать средства, которые уничтожают всевозможных беспозвоночных — в том числе и слизней.

Среди народных средств самым эффективным агроном назвал молотый черный перец. Он оказывает жгучий эффект на слизистую оболочку вредителей и отпугивает их от обработанных этим средством растений.

Однако для защиты особенно ценных культур лучше использовать физические методы — в том числе сбор слизней вручную.

Ранее дачников призвали залить грядки молоком с йодом, чтобы избавиться от тли на участке. Молоко создает на листьях пленку, не дающую дышать вредителям, а йод дезинфицирует пораженные участки, пояснили специалисты.