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16:44, 18 июня 2025Культура

Егор Крид рассказал о влиянии потусторонних сил на его карьеру

Егор Крид заявил, что решил стать певцом из-за потусторонних сил
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallokopress.com

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) заявил, что на выбор профессии повлияли потусторонние силы. Слова артиста приводит «Общественная служба новостей».

Исполнитель вспомнил случай, который произошел, когда он еще жил в Пензе. Тогда, по его словам, во всем районе внезапно отключили свет. «Я подорвался, подбежал к окну и вижу, как вся улица погрузилась во тьму. А потом из ниоткуда раздалась музыка: будто кто-то играл на пианино. Я еще удивился, потому что звук исходил с улицы», — сказал Крид.

На следующий день друг артиста рассказал ему, что тоже слышал музыку. «А потом он повел меня в один заброшенный дом, где в одной из комнат стояло пианино, которое было покрыто паутиной и пылью. Он сказал, что в этой заброшке живут призраки и местные часто слышат игру на фортепиано», — вспомнил певец, добавив, что после этого осознал, что его профессия должна быть связана с музыкой.

Ранее Егор Крид обиделся на зрителей во время концерта в Астрахани и прервал выступление.

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