Егор Крид вынудил фанатов извиняться во время концерта и попал на видео

Super: Егор Крид вынудил фанатов просить прощения во время концерта

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) обиделся на зрителей во время концерта в Астрахани и прервал выступление. Видео инцидента публикует Super.ru.

Сообщается, что поклонницы в первых рядах хотели привлечь внимание артиста, притворяясь, что им стало плохо. Осознав, что его обманули, Крид прервал концерт и отвернулся от толпы. По словам зрителей, певец молча стоял спиной к залу под грустную мелодию, пока фанаты хором не попросили прощения.

В социальных сетях многие поклонники выразили недовольство концертом, намекнув на несоответствие стоимости билетов и впечатлений от шоу: «Мои восемь тысяч просто встали и стоят на сцене»; «Мои восемь тысяч обиделись под грустную музыку». Одна из зрительниц добавила, что выступление началось на 40 минут позже заявленного времени, затем Крид хотел остановить концерт, а в конце жаловался на стоимость черной икры.

Ранее Крид не смог ответить на вопрос о творчестве русского поэта Александра Пушкина.