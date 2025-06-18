Названы условия для применения Израилем ядерного оружия

Профессор Рабкин: Израиль применит ядерное оружие при поражении от Ирана

Израиль может применить ядерное оружие, если начнет терпеть поражение от Ирана. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада) Яков Рабкин.

«Если Израиль окажется перед лицом поражения, он может применить ядерное оружие против Ирана», — указал он.

Это решение, однако, может подтолкнуть к открытому участию в израильско-иранском конфликте армий западных стран. В то же время, по мнению Якова Рабкина, безнаказанности Израиля сейчас ничто не угрожает, ведь «мировое большинство» продолжает молчать.

Ранее российский дипломат Виктор Смирнов назвал вероятные действия США в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, нельзя исключать, что Вашингтон действительно попытается примирить стороны.