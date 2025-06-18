Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 18 июня 2025МирЭксклюзив

Названы условия для применения Израилем ядерного оружия

Профессор Рабкин: Израиль применит ядерное оружие при поражении от Ирана
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль может применить ядерное оружие, если начнет терпеть поражение от Ирана. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада) Яков Рабкин.

«Если Израиль окажется перед лицом поражения, он может применить ядерное оружие против Ирана», — указал он.

Это решение, однако, может подтолкнуть к открытому участию в израильско-иранском конфликте армий западных стран. В то же время, по мнению Якова Рабкина, безнаказанности Израиля сейчас ничто не угрожает, ведь «мировое большинство» продолжает молчать.

Ранее российский дипломат Виктор Смирнов назвал вероятные действия США в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, нельзя исключать, что Вашингтон действительно попытается примирить стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

    Раскрыт исход совещания об ударах по Ирану в Белом доме

    Россиян предупредили об опасной особенности паролей большинства пользователей сети

    Женщина нашла партнера мечты и обнаружила у него эректильную дисфункцию

    Названы условия для применения Израилем ядерного оружия

    Австралия ввела санкции против теневого флота России

    Израильские ВВС нанесли удар по университету в Тегеране

    В Германии заявили об ударе США по Украине из-за Трампа

    Зеленский сократил программу визита в Канаду

    Пенсионерка завещала миллион долларов молодому эскортнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости